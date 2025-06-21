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"Отбросили на 2-3 года": глава МИД Израиля рассказал о результатах операции в Иране

Суббота 21 июня 2025 03:45
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"Отбросили на 2-3 года": глава МИД Израиля рассказал о результатах операции в Иране Фото: министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Удары Израиля по Ирану отсрочили возможность Тегерана разработать ядерную бомбу как минимум на пару лет.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкой газете Bild.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, операция ЦАХАЛа дала "весьма существенные" результаты.

"Мы уже отсрочили по крайней мере на два-три года возможность для них получить ядерную бомбу. Мы не успокоимся, пока не сделаем все, что в наших силах, чтобы устранить эту угрозу", - сказал он.

Саар также добавил, что в Израиле не определяли смену режима в Иране в качестве цели в этой войне, "по крайней мере, на данный момент". Он перечислил три цели, которые определил для себя Израиль.

"Мы назвали ядерную и ракетную программы, а также ликвидации официальными целями этой войны", - отметил он.

Министр отказался отвечать, входит ли в их число высшее руководство Исламской Республики, такое как верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

"Мы никогда заблаговременно не говорим о том, что будем делать", - ответил он.

Также Саар добавил, что не верит в дипломатическое решение с Ираном. Он подчеркнул, что все предыдущие дипломатические усилия провалились.

Операция Израиля в Иране

Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана 13 июня. Целью ударов были военные и ядерные объекты. Также ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных военных и специалистов, занимающихся ядерной программой.

20 июня поступила информация о попытке Израиля ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен в центре Тегерана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Еврейское Государство готовится усилить удары по Ирану для дистабилизации режима.

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