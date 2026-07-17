Відкат долара та динаміка євро: обмінники та банки дали "свіжі" цінники на валюту 17 липня

Станом на ранок 17 липня на валютному ринку спостерігається різноспрямована динаміка: долар продовжує втрачати в ціні, тоді як європейська валюта демонструє помірне зростання.
Скільки коштує валюта в обмінниках та популярних банках перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Станом на ранок 17 липня портал Minfin наводить такі дані щодо середнього курсу валют в обмінниках:
Фото: курс валют в обмінниках 17 липня (інфографіка РБК-Україна)
Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,91 (-9 коп) гривні, а купують - по 44,43 (-8 коп) гривні.
Євро в банках можна купити по 51,53 (+1 коп) гривні, а здати - по 50,87 (+1 коп) гривень.
Фото: курс валют в банках 17 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк в касах продає долари по 44,85 (-10 коп) гривні, а карткою - 44,84 (-20 коп) гривні. Євро ж у відділеннях банку можна купити по 51,55 (+5 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк у мобільному додатку продає долари по 44,85 (-5 коп) гривні, а карткою - 44,95 (-10 коп) гривень. Євро в застосунку обійдеться у 51,55 (+5 коп) гривню, а карткою - 51,70 (без змін) гривень.
ПУМБ в касах продає долари по 45 (-20 коп) гривень, а комерційний курс - 44,80 (-20 коп) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривні.
Monobank продає долари по 44,80 (-20 коп) гривні, а євро - по 51,54 (+1 коп) гривні.
Якщо ви плануєте придбати 100 доларів готівкою або через онлайн-банкінг, ваші витрати залежатимуть від обраної установи:
Різниця: Купуючи 100 доларів у Monobank замість каси ПУМБ, ви заощаджуєте 20 гривень.
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