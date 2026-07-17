Откат доллара идинамика евро: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту 17 июля

На утро 17 июля на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: доллар продолжает терять в цене, тогда как европейская валюта демонстрирует умеренный рост.
Сколько стоит валюта в обменниках и популярных банках перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на утро 17 июля портал Minfin приводит следующие данные по среднему курсу валют в обменниках:
Фото: курс валют в обменниках 17 июля (инфографика РБК-Украина)
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,91 (-9 коп) гривны, а покупают - по 44,43 (-8 коп) гривны.
Евро в банках можно купить по 51,53 (+1 коп) гривны, а сдать - по 50,87 (+1 коп) гривен.
Фото: курс валют в банках 17 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк в кассах продает доллары по 44,85 (-10 коп) гривны, а картой - 44,84 (-20 коп) гривны. Евро же в отделениях банка можно купить по 51,55 (+5 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривни.
Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,85 (-5 коп) гривны, а картой - 44,95 (-10 коп) гривен. Евро в приложении обойдется в 51,55 (+5 коп) гривну, а картой - 51,70 (без изменений) гривен.
ПУМБ в кассах продает доллары по 45 (-20 коп) гривен, а коммерческий курс - 44,80 (-20 коп) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривны.
Monobank продает доллары по 44,80 (-20 коп) гривны, а евро - по 51,54 (+1 коп) гривны.
Если вы планируете приобрести 100 долларов наличными или через онлайн-банкинг, ваши расходы будут зависеть от выбранного учреждения:
Разница: Покупая 100 долларов у Monobank вместо кассы ПУМБ, вы экономите 20 гривен.
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