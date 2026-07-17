ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Откат доллара идинамика евро: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту 17 июля

08:11 17.07.2026 Пт
2 мин
Сколько стоят 100 долларов сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Откат доллара идинамика евро: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту 17 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

На утро 17 июля на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: доллар продолжает терять в цене, тогда как европейская валюта демонстрирует умеренный рост.

Сколько стоит валюта в обменниках и популярных банках перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Разнонаправленный тренд: Доллар продолжает дешеветь как в обменниках, так и в банках, в то время как евро демонстрирует небольшой рост цены.
  • Доллар: Средний курс продажи в обменниках составляет 44,70 грн, в банках - 44,91 грн.
  • Евро: Средний курс покупки в обменниках вырос до 51,40 грн, в кассах банков - до 51,53 грн.
  • Самые выгодные предложения: Самый низкий курс продажи доллара среди крупных банков наблюдается в Monobank (44,80 грн).
  • Динамика: Большинство банковских учреждений снизили стоимость американской валюты на 5-20 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 17 июля портал Minfin приводит следующие данные по среднему курсу валют в обменниках:

  • Доллар: купить можно за 44,70 (-4 коп) гривны, а сдать - по 44,60 (-2 коп) гривны,
  • Евро: купить можно по 51,40 (+3 коп) гривны, а сдать - 51,20 (без изменений) гривны.

Откат доллара идинамика евро: обменники и банки дали &quot;свежие&quot; ценники на валюту 17 июля

Фото: курс валют в обменниках 17 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,91 (-9 коп) гривны, а покупают - по 44,43 (-8 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,53 (+1 коп) гривны, а сдать - по 50,87 (+1 коп) гривен.

Откат доллара идинамика евро: обменники и банки дали &quot;свежие&quot; ценники на валюту 17 июля

Фото: курс валют в банках 17 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк в кассах продает доллары по 44,85 (-10 коп) гривны, а картой - 44,84 (-20 коп) гривны. Евро же в отделениях банка можно купить по 51,55 (+5 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривни.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,85 (-5 коп) гривны, а картой - 44,95 (-10 коп) гривен. Евро в приложении обойдется в 51,55 (+5 коп) гривну, а картой - 51,70 (без изменений) гривен.

ПУМБ в кассах продает доллары по 45 (-20 коп) гривен, а коммерческий курс - 44,80 (-20 коп) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,80 (-20 коп) гривны, а евро - по 51,54 (+1 коп) гривны.

Сколько стоят 100 долларов сегодня?

Если вы планируете приобрести 100 долларов наличными или через онлайн-банкинг, ваши расходы будут зависеть от выбранного учреждения:

  • Monobank: 4 480 грн.
  • ПриватБанк (карта): 4 484 грн.
  • ПриватБанк (касса) / Ощадбанк (приложение): 4 485 грн.
  • Ощадбанк (карта): 4 495 грн.
  • ПУМБ (касса): 4 500 грн.

Разница: Покупая 100 долларов у Monobank вместо кассы ПУМБ, вы экономите 20 гривен.

Читайте также: Доллар по 50 грн и инфляция свыше 13%: банкир объяснил, когда гривневые депозиты утратят выгоду

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Россия снова ударила КАБами по Сумам: есть попадание в гражданскую инфраструктуру
Россия снова ударила КАБами по Сумам: есть попадание в гражданскую инфраструктуру
Аналитика
"Неизвестно, почему так быстро окружили Мариуполь". Интервью с легендой боев за "Азовсталь"
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Неизвестно, почему так быстро окружили Мариуполь". Интервью с легендой боев за "Азовсталь"