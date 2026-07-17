Откат доллара идинамика евро: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту 17 июля

На утро 17 июля на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: доллар продолжает терять в цене, тогда как европейская валюта демонстрирует умеренный рост.

Сколько стоит валюта в обменниках и популярных банках перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Разнонаправленный тренд: Доллар продолжает дешеветь как в обменниках, так и в банках, в то время как евро демонстрирует небольшой рост цены.

Доллар продолжает дешеветь как в обменниках, так и в банках, в то время как евро демонстрирует небольшой рост цены. Доллар: Средний курс продажи в обменниках составляет 44,70 грн, в банках - 44,91 грн.

Средний курс продажи в обменниках составляет 44,70 грн, в банках - 44,91 грн. Евро: Средний курс покупки в обменниках вырос до 51,40 грн, в кассах банков - до 51,53 грн.

Средний курс покупки в обменниках вырос до 51,40 грн, в кассах банков - до 51,53 грн. Самые выгодные предложения: Самый низкий курс продажи доллара среди крупных банков наблюдается в Monobank (44,80 грн).

Самый низкий курс продажи доллара среди крупных банков наблюдается в Monobank (44,80 грн). Динамика: Большинство банковских учреждений снизили стоимость американской валюты на 5-20 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 17 июля портал Minfin приводит следующие данные по среднему курсу валют в обменниках:

Доллар: купить можно за 44,70 (-4 коп) гривны, а сдать - по 44,60 (-2 коп) гривны,

купить можно за 44,70 (-4 коп) гривны, а сдать - по 44,60 (-2 коп) гривны, Евро: купить можно по 51,40 (+3 коп) гривны, а сдать - 51,20 (без изменений) гривны.

Фото: курс валют в обменниках 17 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,91 (-9 коп) гривны, а покупают - по 44,43 (-8 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,53 (+1 коп) гривны, а сдать - по 50,87 (+1 коп) гривен.

Фото: курс валют в банках 17 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк в кассах продает доллары по 44,85 (-10 коп) гривны, а картой - 44,84 (-20 коп) гривны. Евро же в отделениях банка можно купить по 51,55 (+5 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривни.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,85 (-5 коп) гривны, а картой - 44,95 (-10 коп) гривен. Евро в приложении обойдется в 51,55 (+5 коп) гривну, а картой - 51,70 (без изменений) гривен.

ПУМБ в кассах продает доллары по 45 (-20 коп) гривен, а коммерческий курс - 44,80 (-20 коп) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,80 (-20 коп) гривны, а евро - по 51,54 (+1 коп) гривны.

Сколько стоят 100 долларов сегодня?

Если вы планируете приобрести 100 долларов наличными или через онлайн-банкинг, ваши расходы будут зависеть от выбранного учреждения:

Monobank: 4 480 грн.

ПриватБанк (карта): 4 484 грн.

ПриватБанк (касса) / Ощадбанк (приложение): 4 485 грн.

Ощадбанк (карта): 4 495 грн.

ПУМБ (касса): 4 500 грн.

Разница: Покупая 100 долларов у Monobank вместо кассы ПУМБ, вы экономите 20 гривен.