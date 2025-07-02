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Відірвуть з руками: як привабливо оформити квартиру для здачі в оренду

Середа 02 липня 2025 10:20
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Відірвуть з руками: як привабливо оформити квартиру для здачі в оренду Як підготувати житло до здачі в оренду (фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

Чим краще підготовлена квартира, тим вищі її шанси на успіх на ринку оренди. При цьому важливо врахувати баланс між естетикою, практичністю та бюджетом.

РБК-Україна зібрало основні ідеї оформлення, які допоможуть зробити житло універсальним і комфортним.

Основні принципи підготовки квартири

Перш ніж оформлювати інтер'єр, слід дотримуватись кількох базових принципів:

  • нейтральний дизайн,
  • якісні оздоблювальні матеріали,
  • зручні меблі
  • сучасне освітлення.

Особливу увагу варто приділити чистоті та справності всіх побутових систем.

У квартирі має бути все необхідне: кухня, пральна машина, меблі для зберігання та відпочинку. Додатковим плюсом стане присутність дрібної побутової техніки. А головне - безпека та зручність для орендаря.

Які меблі варто мати в квартирі

У кожній зоні квартири мають бути базові меблі:

  • в спальні - ліжко, тумбочки, шафа або комод,
  • у вітальні - диван, столик, полички або ТВ-тумба,
  • на кухні - обідній стіл, стільці, холодильник, плита, витяжка, мийка та шафи.

Якщо є місце, варто облаштувати робочу зону з письмовим столом і зручною посадкою. Для ванної необхідне дзеркало, а також перевірка роботи всіх кранів, зливів і електроприладів. Обираючи меблі, орієнтуйтесь на міцність, функціональність та поєднання з інтер’єром.

Відірвуть з руками: як привабливо оформити квартиру для здачі в орендуЩоб клієнти побажали орендувати ваше житло, його треба правильно підготувати (фото: Pexels)

Стилістика: які варіанти найкращі

Найкраще підходять універсальні стилі, які подобаються більшості: мінімалізм, скандинавський або класичний. Мінімалізм - це простір, світло, функціональність і мінімум декору.

Скандинавський стиль додає тепла завдяки натуральним матеріалам, світлим тонам і простоті. Класика приваблює вишуканістю і стриманою розкішшю, але теж має бути помірною. Усі стилі мають бути нейтральними - яскраві та ексцентричні рішення краще уникати.

Ідеї оформлення інтер’єру

Вдале планування інтер’єру - це не лише краса, а й продуманість у деталях. Варто продумати відкрите планування, щоб візуально розширити простір.

Багатофункціональні меблі (наприклад, розкладні дивани чи столи) дозволяють зекономити місце.

Велике значення має зберігання - шафи, полиці або модульні системи зменшують безлад. Для комфорту обов’язкове якісне освітлення - природне та штучне, з можливістю зонування.

Матеріали та догляд

Для орендованого житла важливо обирати довговічні та практичні матеріали: ламінат, плитку, легкі у догляді шпалери або фарбу. Усю поверхню має бути просто чистити, щоб квартира довше зберігала гарний вигляд.

Уникайте складних у догляді тканин, скляних поверхонь без захисту чи світлого килима. Візуально розширити простір допоможуть дзеркала та світлі кольори стін і підлоги.

Також важливо підтримувати квартиру в охайному стані після кожного орендаря, робити дрібний косметичний ремонт і перевіряти справність побутових систем.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Martha Stewart та Forbes Home.

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