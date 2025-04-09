Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходити
Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат сильний туман. Погода там морозна й сніжна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.
Що відбувається на горі Піп Іван
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 9 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують також сильний туман. Видимість - мінімальна.
Вітер - північно-західний, а його швидкість - 5 м/с.
Температура повітря у цій локації - 13 градусів морозу. Падає сніг.
Погода на горі Піп Іван зранку 9 квітня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Поради туристам від рятувальників
Ще раніше у прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook:
- повідомили громадянам про ускладнення погодних умов на високогір'ї Карпат;
- закликали утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди (адже обмежена видимість ускладнює орієнтування навіть для досвідчених туристів).
Крім того, українцям радять:
- ніколи не вирушати в гори поодинці;
- перед походом - обов'язково ознайомитись із прогнозом погоди;
- у разі штормового попередження - скасувати похід;
- перед тим як їхати чи йти - уважно оглядати схили;
- не підходити близько до краю снігового покриву;
- у разі сходження лавини - намагатись утекти вбік.
Прогноз погоди в Івано-Франківській області
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 9 квітня буде хмарно, з проясненнями:
- в місті Івано-Франківськ;
- на території області.
Очікується невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. А денна температура повітря очікується:
- у місті - від 4 до 6 градусів тепла;
- по області - 1-6 градусів вище нуля;
- у високогір'ї Карпат - 1-6 градусів морозу.
"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 4-6 км", - уточнили синоптики.
Прогноз погоди на 9 квітня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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