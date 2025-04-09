Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходити

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат сильний туман. Погода там морозна й сніжна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

Очікується невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця.

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 9 квітня буде хмарно, з проясненнями:

Крім того, українцям радять:

Ще раніше у прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook:

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 9 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують також сильний туман. Видимість - мінімальна.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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