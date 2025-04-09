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Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходити

Середа 09 квітня 2025 10:18
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Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходити На високогір'ї Карпат - сильний туман (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат сильний туман. Погода там морозна й сніжна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

Що відбувається на горі Піп Іван

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 9 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують також сильний туман. Видимість - мінімальна.

Вітер - північно-західний, а його швидкість - 5 м/с.

Температура повітря у цій локації - 13 градусів морозу. Падає сніг.

Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходитиПогода на горі Піп Іван зранку 9 квітня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Поради туристам від рятувальників

Ще раніше у прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook:

  • повідомили громадянам про ускладнення погодних умов на високогір'ї Карпат;
  • закликали утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди (адже обмежена видимість ускладнює орієнтування навіть для досвідчених туристів).

Крім того, українцям радять:

  • ніколи не вирушати в гори поодинці;
  • перед походом - обов'язково ознайомитись із прогнозом погоди;
  • у разі штормового попередження - скасувати похід;
  • перед тим як їхати чи йти - уважно оглядати схили;
  • не підходити близько до краю снігового покриву;
  • у разі сходження лавини - намагатись утекти вбік.

Прогноз погоди в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 9 квітня буде хмарно, з проясненнями:

  • в місті Івано-Франківськ;
  • на території області.

Очікується невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. А денна температура повітря очікується:

  • у місті - від 4 до 6 градусів тепла;
  • по області - 1-6 градусів вище нуля;
  • у високогір'ї Карпат - 1-6 градусів морозу.

"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 4-6 км", - уточнили синоптики.

Видимість мінімальна. Куди у Карпатах туристам краще не ходитиПрогноз погоди на 9 квітня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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