Видимость минимальная. Куда в Карпатах туристам лучше не ходить
Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат сильный туман. Погода там морозная и снежная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.
Что происходит на горе Поп Иван
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 9 апреля 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там фиксируют также сильный туман. Видимость - минимальная.
Ветер - северо-западный, а его скорость - 5 м/с.
Температура воздуха в этой локации - 13 градусов мороза. Падает снег.
Погода на горе Поп Иван утром 9 апреля (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Советы туристам от спасателей
Еще раньше в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook:
- сообщили гражданам об осложнении погодных условий на высокогорье Карпат;
- призвали воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды (ведь ограниченная видимость затрудняет ориентирование даже для опытных туристов).
Кроме того, украинцам советуют:
- никогда не отправляться в горы в одиночку;
- перед походом - обязательно ознакомиться с прогнозом погоды;
- в случае штормового предупреждения - отменить поход;
- перед тем как ехать или идти - внимательно осматривать склоны;
- не подходить близко к краю снежного покрова;
- в случае схода лавины - пытаться убежать в сторону.
Прогноз погоды в Ивано-Франковской области
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 9 апреля будет облачно, с прояснениями:
- в городе Ивано-Франковск;
- на территории области.
Ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. А дневная температура воздуха ожидается:
- в городе - от 4 до 6 градусов тепла;
- по области - 1-6 градусов выше нуля;
- в высокогорье Карпат - 1-6 градусов мороза.
"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах - 4-6 км", - уточнили синоптики.
Прогноз погоды на 9 апреля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.