Видимість безпеки польотів над морем: в ISW пояснили фейки РФ щодо збиття Іл-22 та АН-50

Російське військове керівництво могло навмисне виправдати дружнім вогнем втрату літаків А-50 та ІЛ-22. Дані фейки, ймовірно, поширювались з метою запевнити російських пілотів про безпечність польотів над Чорним та Азовським морями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російський інформаційний простір переважно заперечував, що українські сили збили літак А-50, і натомість стверджував, що літак був знищений дружнім вогнем російської протиповітряної оборони.
Аналітики зауважують, що дані дії окупантів є дивними, оскільки А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою.
У повідомленні зазначають, що одне з російських джерел, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. Водночас нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.
"Незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості ППО мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління", - зауважують аналітики.
При цьому інше російське інсайдерське джерело стверджує, що невстановлені суб'єкти РФ створили фейк про те, як російські сили збили А-50 з метою запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.
"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", - зауважують аналітики ISW.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони повідомляло, що ввечері 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22.
15 січня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Пізніше вдень речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російський літак Іл-22, який було збито українськими військовими 14 січня над Азовським морем, міг долетіти до аеродрому. Однак він не підлягає відновленню.
Також зазначимо, що у РФ може бути 9 одиниць А-50, але не всі вони є боєздатні.
Докладно про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.