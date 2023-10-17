ua en ru
Вт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Видимість до 30 м. Карпати продовжує засипати снігом (фото)

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 11:59
UA EN RU
Видимість до 30 м. Карпати продовжує засипати снігом (фото) Фото: Карпати другий день поспіль продовжує засипати снігом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські Карпати другий день засипає снігом. Видимість не більше ніж 30 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 7 м/с., температура повітря -6°С", - йдеться в повідомленні.

Видимість до 30 м. Карпати продовжує засипати снігом (фото)

Карпати заметає снігом 17 жовтня (facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що погода в Карпатах почала псуватися минулого тижня. 9 жовтня у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Сніг замітав українські гори і вчора, 16 жовтня.

Для довідки

Чорна гора (Поп-Іван Чорногорський) - одна з найвищих вершин хребта Чорногора, третя за висотою вершина України, знаходиться на південно-східному кінці хребта на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота 2020,5 м.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Снігопад
NEWS
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу