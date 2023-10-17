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Видимость до 30 м. Карпаты продолжает засыпать снегом (фото)

Украина, Вторник 17 октября 2023 11:59
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Видимость до 30 м. Карпаты продолжает засыпать снегом (фото) Фото: Карпаты второй день подряд продолжает засыпать снегом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские Карпаты второй день засыпает снегом. Видимость не больше 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 7 м/с., температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении.

Видимость до 30 м. Карпаты продолжает засыпать снегом (фото)

Карпаты заметает снегом 17 октября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что погода в Карпатах стала портится с прошлой недели. 9 октября в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Снег заметал украинские горы и вчера, 16 октября.

Для справки

Черная гора (Поп-Иван Черногорский) - одна из высочайших вершин хребта Черногора, третья по высоте вершина Украины, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота 2020,5 м.

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