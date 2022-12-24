Виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно, - Фон дер Ляєн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Українці хоробро воюють проти агресора. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхньою жертовністю. Але ми допомагаємо всіма можливими шляхами. Цього року ми мобілізували більше 19 мільярдів євро, щоб підтримати Україну. І ще більше вже в дорозі", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що всі країни ЄС погодилися із пропозицією Єврокомісії спрямувати 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України у наступному році.

"Ці гроші будуть сплачуватися регулярно, щоб допомогти у невідкладному ремонті та прокласти шлях до відновлення. До того відновлення, яке поставить Україну на шлях до ЄС", - додала президент Єврокомісії.