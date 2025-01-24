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Відіграють важливу роль у ВПК. Коваленко розповів, що відомо про уражені в Росії завод й НПЗ

П'ятниця 24 січня 2025 08:41
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Відіграють важливу роль у ВПК. Коваленко розповів, що відомо про уражені в Росії завод й НПЗ Фото: в ЦПД розповіли, чим відомі уражені завод й НПЗ у Брянську та Рязані (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі у Брянську та Рязані Російської Федерації (РФ) були уражені нафтопереробний завод (НПЗ) та завод. Обидва відіграють важливу роль у військово-промисловому комплексі (ВПК) ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Рязань

У Рязані було уражено один із ключових в нафтовій промисловості країни-терориста НПЗ, який попри санкційні обмеження продовжує роботу.

Нафтопереробний завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так й військово-промислового комплексу Росії. Зокрема виробляє:

  • паливо для військової техніки;
  • авіаційний гас;
  • дизельне паливо;
  • інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях збройних сил Росії.

Брянськ

У Брянську, своєю чергою, був атакований завод "Кремній", на якому виробляється мікроелектроніка для:

  • ракетних комплексів;
  • зенітних ракетних комплексів "Панцир";
  • ракет "Іскандер"
  • РЛС та РЕБ;
  • російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Цієї ночі відбулась щонайменше третя атака дронів на підприємство.

Удари по об'єктах в Росії

Від початку повномасштабної війни пожежі та "бавовна" на території Росії стають дедалі звичним явищем. Служба безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони й Сили оборони, своєю чергою, також регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах ворога: складах боєприпасів, НПЗ, військових базах й не тільки.

Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал ворожої армії й створити психологічний тиск на супротивника.

Цієї ж ночі росіяни жалілись на атаку невідомих безпілотників на Рязань. Місцеві жителі повідомили, що опівночі у районі нафтопереробного заводу пролунали десять гучних вибухів.

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