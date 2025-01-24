Играют важную роль в ВПК. Коваленко рассказал, что известно о пораженных в России заводе и НПЗ
Этой ночью в Брянске и Рязани Российской Федерации (РФ) были поражены нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и завод. Оба играют важную роль в военно-промышленном комплексе (ВПК) врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Рязань
В Рязани был поражен один из ключевых в нефтяной промышленности страны-террориста НПЗ, который несмотря на санкционные ограничения продолжает работу.
Нефтеперерабатывающий завод играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России. В частности производит:
- топливо для военной техники;
- авиационный керосин;
- дизельное топливо;
- другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях вооруженных сил России.
Брянск
В Брянске, в свою очередь, был атакован завод "Кремний", на котором производится микроэлектроника для:
- ракетных комплексов;
- зенитных ракетных комплексов "Панцирь";
- ракет "Искандер"
- РЛС и РЭБ;
- российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Этой ночью состоялась как минимум третья атака дронов на предприятие.
Удары по объектам в России
С начала полномасштабной войны пожары и "хлопок" на территории России становятся все более привычным явлением. Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны и Силы обороны, в свою очередь, также регулярно наносят удары по военным и стратегическим объектам врага: складам боеприпасов, НПЗ, военным базам и не только.
Соответствующие шаги имеют целью снизить боевой потенциал вражеской армии и создать психологическое давление на противника.
Этой же ночью россияне жаловались на атаку неизвестных беспилотников на Рязань. Местные жители сообщили, что в полночь в районе нефтеперерабатывающего завода прозвучали десять громких взрывов.
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