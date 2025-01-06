Види контрактів та умови служби в ЗСУ: які строки та соціальні гарантії

Міноборони України оприлюднило умови військової служби за контрактом. Служба передбачає професійний розвиток, соціальні гарантії та фінансову підтримку, зокрема виплати до 30 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Для рядового складу:
3 роки - для солдатів та старших солдатів.
Кожен громадянин, який підписує контракт, має право обирати військовий підрозділ та посаду за своєю спеціальністю.
Одноразова виплата:
Додаткові виплати:
Контракт військовослужбовців, які продовжують службу під час воєнного стану, діє до офіційного оголошення демобілізації. Рішення про звільнення приймається після відповідного указу президента України.
Нагадаємо, що є ключові особливості підписання контракту зі Збройними Силами України. Добровольці можуть вибрати підрозділ самостійно, тоді як мобілізація передбачає державний розподіл без можливості вибору.