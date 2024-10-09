Місце служби можна обрати. У ТЦК назвали альтернативу мобілізації
Альтернативою для мобілізації може бути контрактна служба. У неї безліч переваг, однією з яких є можливість обирати самостійно військову професію.
Про це заявив начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч під час брифінгу в Ужгородському прес-клубі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.
Він розповів про ключові особливості підписання контракту зі Збройними Силами України. За його словами, контрактна служба відкриває перед добровольцями більше можливостей порівняно з мобілізацією.
Наприклад, контрактники можуть самі обирати спеціальність і військову частину, де хочуть служити, а також при бажанні змінювати фах завдяки діючим навчальним центрам.
"Ті, хто не чекає повістки, самі можуть обирати військову частину, яка подобається. Адже військова служба по мобілізації, де є державний розподіл, такого запропонувати не може. Контрактники не тільки обирають стабільне грошове забезпечення, і забезпечення всім необхідним. Людина там знаходить побратимів, посестер", - розповів Шахлевіч.
Військовослужбовці за контрактом отримують низку соціальних гарантій:
- стабільне грошове забезпечення,
- медичне обслуговування,
- компенсації за винайм житла,
- одноразову допомогу від держави при підписанні першого контракту, яка у 2024 році коливається від 24 000 до 30 000 гривень залежно від звання.
Окрім того, контрактники мають можливість служити в тилових частинах або частинах спеціального транспорту. Шахлевіч наголосив, що добровольці можуть вибрати підрозділ самостійно, тоді як мобілізація передбачає державний розподіл без можливості вибору.
Наводиться алгортим підписання контракту такий, який включає:
- бажання вступити до лав ЗСУ,
- пошук посади на сайтах, наприклад через сайти https://lobbyx.army/, https://defence.robota.ua/ та інші,
- пошук контактів військової частини та вимог для конкретної посади,
- отримання рекомендаційного листа від обраної частини.
"Все те саме можна зробити в ТЦК, з людиною буде працювати наш інструктор, який допоможе зібрати пакет документів", - пояснив Шахлевіч.
За його словами, у деяких можуть бути побоювання не потрапити в обрану частину. Він назвав їх передчасними, оскільки військова частина надає рекомендаційний лист, за яким контрактник направляється саме в обрану частину.
Раніше ми розповідали про те, що у Раді знайшли ефективний інструмент мобілізації добровольців, серед яких - мобілізація напряму у бажану частину, без участі ТЦК.
Також нещодавно уряд України скоротив термін явки до ТЦК за повісткою.
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