Виды контрактов и условия службы в ВСУ: какие сроки и социальные гарантии

Сроки военной службы по контракту

Для рядового состава:

3 года - для солдат и старших солдат.

Для сержантского и старшинского состава:

3-5 лет - для младших сержантов и старшин.

- для младших сержантов и старшин. 5 лет - для военнослужащих, окончивших военные учебные заведения.

Для офицерского состава:

5 лет - общий срок.

- общий срок. 10 лет - для офицеров, окончивших военные вузы по летным специальностям авиации.

Особые условия:

На время военного положения - срок службы устанавливается до объявления демобилизации.

Каждый гражданин, который подписывает контракт, имеет право выбирать военное подразделение и должность по своей специальности.

Денежное обеспечение

Единовременная выплата:

24 224 гривен - для рядового состава.

- для рядового состава. 27 252 гривен - для сержантского и старшинского состава.

- для сержантского и старшинского состава. 30 280 гривен - для офицерского состава.

Дополнительные выплаты:

Подъемная помощь в случае переезда или передислокации.

Компенсация за аренда жилья или предоставление служебного жилья.

Социальные гарантии:

Жилищное обеспечение : возможность получения служебного жилья.

: возможность получения служебного жилья. Медицинское обеспечение: бесплатная медицинская помощь и реабилитация.

Служба по контракту предусматривает возможность профессионального развития, повышения квалификации и карьерного роста.

Особенности для военного положения

Контракт военнослужащих, которые продолжают службу во время военного положения, действует до официального объявления демобилизации. Решение об увольнении принимается после соответствующего указа президента Украины.