Виды контрактов и условия службы в ВСУ: какие сроки и социальные гарантии

Минобороны Украины обнародовало условия военной службы по контракту. Служба предусматривает профессиональное развитие, социальные гарантии и финансовую поддержку, в частности выплаты до 30 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Для рядового состава:
3 года - для солдат и старших солдат.
Каждый гражданин, который подписывает контракт, имеет право выбирать военное подразделение и должность по своей специальности.
Единовременная выплата:
Дополнительные выплаты:
Контракт военнослужащих, которые продолжают службу во время военного положения, действует до официального объявления демобилизации. Решение об увольнении принимается после соответствующего указа президента Украины.
Напомним, что есть ключевые особенности подписания контракта с Вооруженными Силами Украины. Добровольцы могут выбрать подразделение самостоятельно, тогда как мобилизация предусматривает государственное распределение без возможности выбора.