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ОРДЛО отказались от завтрашней видеоконференции по обмену пленными

Новости » Политика     19.12.2019 - 19:22
ОРДЛО отказались от завтрашней видеоконференции по обмену пленными
Фото: Владислав Дейнего (facebook.com/vlad.danego)

Видеоконференцию перенесли на 23 декабря

Так называемый "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными между "ДНР" и Украиной может пройти в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

Также она отметила, что в Минске украинская сторона продемонстировала неготовность к обмену пленными.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.

Напомним, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на завтра, 20 декабря, запланирована видеоконференция, в ходе которой участники минских переговоров обсудят обмен пленными.

Кроме того, "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

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