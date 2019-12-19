Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе

На следующей неделе может состоятся видеоконференция участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопросы обмена пленными. Об этом сепаратистским СМИ сообщила Ольга Кобцева, представитель боевиков "ЛНР" в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

По ее словам, сторона боевиков намерена продолжить диалог.

"Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции", - сказала Кобцева.

Напомним, ранее она заявляла, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона якобы не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Напомним, так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

Как писало РБК-Украина, Пристайко сообщил, что ТКГ не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе. По его словам, стороны договорились о продлении перемирия объявленного в июле 2019 года.