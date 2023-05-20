Відеофіксація та е-протокол. В Україні оновили правила проходження техогляду

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни до постанови прийняв Кабінет міністрів.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.
Основні зміни, що стосуються обов'язкового технічного контролю автомобілів, включають:
"Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху", - зазначив Дряпатий.
Нагадаємо, в Україні зробили обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.
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