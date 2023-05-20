Видеофиксация и е-протокол. В Украине обновили правила прохождения техосмотра

В Украине обновили правила прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств. Изменения в постановление принял Кабинет министров.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Основные изменения, касающиеся обязательного технического контроля автомобилей, включают:
"Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения", - отметил Дряпатый.
Напомним, в Украине был обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года.
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