Видеофиксация и е-протокол. В Украине обновили правила прохождения техосмотра
Фото: В Украине обновили правила прохождения техосмотра (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обновили правила прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств. Изменения в постановление принял Кабинет министров.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Основные изменения, касающиеся обязательного технического контроля автомобилей, включают:
- Внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля, с возможностью печати бумажной копии при необходимости.
- Внедрение видеофиксации процесса техосмотра, вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции.
- Видеоматериалы будут доступны для органов власти, местного самоуправления и физических и юридических лиц по соответствующим обращениям.
- Имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года.
- Определение исключительного перечня правовых оснований для отказа в прохождении обязательного техосмотра.
"Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения", - отметил Дряпатый.
Напомним, в Украине был обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года.
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