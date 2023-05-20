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Видеофиксация и е-протокол. В Украине обновили правила прохождения техосмотра

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Суббота 20 мая 2023 18:10
Видеофиксация и е-протокол. В Украине обновили правила прохождения техосмотра Фото: В Украине обновили правила прохождения техосмотра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине обновили правила прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств. Изменения в постановление принял Кабинет министров.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Основные изменения, касающиеся обязательного технического контроля автомобилей, включают:

  • Внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля, с возможностью печати бумажной копии при необходимости.
  • Внедрение видеофиксации процесса техосмотра, вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции.
  • Видеоматериалы будут доступны для органов власти, местного самоуправления и физических и юридических лиц по соответствующим обращениям.
  • Имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года.
  • Определение исключительного перечня правовых оснований для отказа в прохождении обязательного техосмотра.

"Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения", - отметил Дряпатый.

Напомним, в Украине был обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года.

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Министерство внутренних дел Украины
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