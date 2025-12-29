Відео з ураженням Київської ГЕС перевіряє СБУ, - "Укргідроенерго"
Служба безпеки України перевіряє поширене у соцмережах відео з деталізацією уражень Київської гідроелектростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідроенерго".
У компанії наголосили, що розповсюдження подібних матеріалів в умовах воєнного стану є вкрай небезпечним, адже може допомогти ворогу коригувати удари та наражає на загрозу персонал об’єкта критичної інфраструктури.
"Усі причетні особи нестимуть відповідальність за скоєне, адже розповсюдження вищезгаданого відео в умовах воєнного стану в країні допомагає ворогу коригувати удари та наражає на небезпеку персонал станції", - зазначили в "Укргідроенерго".
Також у компанії нагадали, що офіційно надавати будь-яку інформацію, фото, відео чи коментарі щодо уражень об’єктів критичної інфраструктури можуть виключно уповноважені державні органи.
Українців закликають не знімати й не публікувати фото та відео моментів ударів, роботи ППО або наслідків атак на критичну інфраструктуру, оскільки за такі дії передбачена відповідальність.
Удар по енергетиці України 27 грудня
У суботу, 27 грудня, Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті ракети та аеробалістичні "Кинджали". Основний удар припав на Київ і Київську область.
Тоді ж у мережі з'явилось відео з наслідками російського удару по Київській ГЕС.
У столиці пошкодження зафіксували одразу в семи районах. На правобережжі діють планові графіки відключень електроенергії, тоді як на лівому березі запроваджені екстрені знеструмлення. За інформацією ДТЕК, без світла залишаються десятки тисяч споживачів.
Виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов зазначив, що удари по енергетиці мають на меті не повний блекаут, а психологічний тиск на населення та спробу дестабілізувати ситуацію в країні.
Детальніше про наслідки атаки РФ на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.