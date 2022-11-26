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На відео показали британські гелікоптери, які передадуть Україні

Фото: на відео показали британські гелікоптери, які передадуть Україні (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Британія передасть українським військовим три вертольоти Sea King у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Повідомляється, що королівські ВМС вже провели навчання для десяти екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їх пошуково-рятувальні можливості.

Зазначається, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом. Останній екземпляр багатоцільового вертольота був списаний та відправлений на резервне зберігання у 2018 році.

Нагадаємо, що міністерство оборони Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

Також раніше повідомлялося, що Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління.

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