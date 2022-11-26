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На видео показали британские вертолеты, которые передадут Украине

Фото: на видео показали британские вертолеты, которые передадут Украине (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Британия передаст украинским военным три вертолета Sea King в рамках в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что королевские ВМС уже провели обучение для десяти экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности.

Отмечается, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последний экземпляр многоцелевого вертолета был списан и отправлен на резервное хранение в 2018 году.

Напомним, что министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Также ранее сообщалось, что Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

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