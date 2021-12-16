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В виде NFT. Первую запись в "Википедии" продали за 750 тысяч долларов

Новина українською →
США, Четверг 16 декабря 2021 10:08
В виде NFT. Первую запись в "Википедии" продали за 750 тысяч долларов Фото: первую запись в "Википедии" продали за 750 тысяч долларов (freepik)
Автор: Ольга Белей

В Нью-Йорке прошли тематические торги "Рождение Википедии", где было выставлено всего два лота. Мероприятие прошло под эгидой аукционного дома Christieʼs.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собщение аукционного дома Christieʼs.

"NFT первой редакции "Википедии" "Hello World!" продан за 750000 долларов", - написала пресс-служба Christieʼs.

Как стало известно, первым лотом стал невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде самой первой страницы крупнейшей онлайн-энциклопедии. Ее создал основатель "Википедии" Джимми Уэйлс 15 января 2001 года. Запись состояла из единственной фразы "Hello, World!".

Также с молотка ушел личный iMac Уэйлса, на котором он сделал легендарную запись. Компьютер продали за 187,5 тысячи долларов.

Имена покупателей обоих лотов не разглашаются.

Отметим, NFT (невзаимозаменяемый токен) - это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. Сам по себе блокчейн является базой данных, которая одновременно хранится на огромном множестве компьютеров. В традиционной модели сети Интернет все устройства подключены к централизованным узлам (в виде серверов или интернет-провайдеров), тогда как блокчейн работает по иной схеме. В нем не предусмотрены никакие центральные узлы; в его системе все устройства одновременно хранят всю опубликованную в блокчейне информацию. Токены, в свою очередь, представляют собой запись в регистре внутри этой блокчейн-цепочки.

Напомним, в Украине выставили на аукцион уникальную монету номиналом в 1 гривну. За такую монету просят почти 25 000 гривен. Отмечается, что монета сделана из нержавеющей стали и выполнена в цвете серебра.

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