У вигляді NFT. Перший запис у "Вікіпедії" продали за 750 тисяч доларів

У Нью-Йорку пройшли тематичні торги "Народження Вікіпедії", де було виставлено всього два лоти. Захід пройшов під егідою аукціонного дому Christie's.

"NFT першої редакції "Вікіпедії" "Hello World!" проданий за 750000 доларів",-написала прес-служба Christie's.

An NFT of Wikipedia’s first edit “Hello World!” sold for $750,000 and Strawberry iMac from 2000 used by @jimmy_wales to create Wikipedia sold for $187,500 in Christie's online sale https://t.co/NewLuiOn7R pic.twitter.com/9IUtS9HyvG — Christie's (@ChristiesInc) December 15, 2021

Як стало відомо, першим лотом став невзаємозамінний токен (NFT) у вигляді найпершої сторінки найбільшої онлайн-енциклопедії. Її створив засновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлс 15 січня 2001 року. Запис складався з єдиної фрази "Hello, World!".

Також з молотка пішов особистий iMac Вейлса, на якому він зробив легендарний запис. Комп'ютер продали за 187,5 тисячі доларів.

Імена покупців обох лотів не розголошуються.

Відзначимо, NFT (невзаємнонезамінний токен) - це унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейне, гарантує оригінальність предмета і дає ексклюзивні права на нього. Сам по собі блокчейн є базою даних, яка одночасно зберігається на величезній безлічі комп'ютерів. У традиційній моделі мережі Інтернет всі пристрої підключені до централізованих вузлів (у вигляді серверів або інтернет-провайдерів), тоді як блокчейн працює за іншою схемою. У ньому не передбачені ніякі центральні вузли; в його системі всі пристрої одночасно зберігають всю опубліковану в блокчейне інформацію. Токени, в свою чергу, являють собою записи в регістрі всередині цього блокчейн-ланцюжка.