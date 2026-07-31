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Відділення "Нової пошти" потрапило під удар РФ на Вінничині, є поранені

11:16 31.07.2026 Пт
1 хв
В ОВА показали наслідки атаки
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині (t.me/NataliaZabolotna_VinODA)

Російські війська вранці 31 липня завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

"Ворог вдарив по відділенню "Нової Пошти" на Вінниччині", - повідомила Заболотна.

За її словами, станом на зараз відомо про 5 поранених. 19 річний хлопець зазнав травм середньої ступені важкості, інші поранені - легкої.

Усі служби працюють на місцях ворожого удару.

Фото: наслідки удару РФ по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині (t.me/NataliaZabolotna_VinODA)

Оновлено 11:05

Кількість постраждалих внаслідок влучання у "Нову Пошту" на Вінниччині збільшилась до 8.

Троє в реанімації, з них один - важкого ступеня. Ще пʼятеро людей зазнали легких пошкоджень.

Атака на Вінниччину

Нагадаємо, вранці 31 липня російські загарбники здійснили повітряну атаку на Вінницьку область.

Раніше повідомлялося про влучання в цивільну інфраструктуру та одного постраждалого.

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