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Отделение "Новой почты" попало под удар РФ в Винницкой области, есть раненые

11:16 31.07.2026 Пт
1 мин
В ОВА показали последствия атаки
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по отделению "Новой почты" в Винницкой области (t.me/NataliaZabolotna_VinODA)

Российские войска утром 31 июля нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

"Враг ударил по отделению "Новой Почты" в Винницкой области", - сообщила Заболотная.

По ее словам, по состоянию на данный момент известно о 5 раненых. 19 летний парень получил травмы средней степени тяжести, другие раненые - легкой.

Все службы работают на местах вражеского удара.

Фото: последствия удара РФ по отделению "Новой почты" в Винницкой области (t.me/NataliaZabolotna_VinODA)

Обновлено 11:05

Количество пострадавших в результате попадания в "Новую Почту" в Винницкой области увеличилось до 8.

Трое в реанимации, из них один - тяжелой степени. Еще пять человек получили легкие повреждения.

Атака на Винницкую область

Напомним, утром 31 июля российские захватчики совершили воздушную атаку на Винницкую область.

Ранее сообщалось о попадании в гражданскую инфраструктуру и одного пострадавшего.

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