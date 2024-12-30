Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік

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Графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти"

У прес-службі "Нової пошти" повідомили, що відділення та адресна доставка на Новий рік працюватимуть за таким графіком:

31 грудня 2024 року - до 17:00 (час може відрізнятися залежно від відділення)

1 січня 2025 року - відділення та кур'єри не працюватимуть (завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки люди отримати зможуть)

"Решта днів - компанія працюватиме за звичайним графіком", - додали у НП.

Варто зазначити, що ознайомитись із точним графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".

Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють з 8:00 до 21:00 по будніх днях, і з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.

Відділення національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" у період новорічних свят, згідно з інформацією прес-служби, працюватимуть за таким графіком:

31 грудня 2024 року - за скороченим графіком роботи до 17:00

1 січня 2025 року - вихідний

"Будь ласка, плануйте свої візити заздалегідь. Веселих свят", - наголосили в акціонерному товаристві.

Знайти найближче відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті.

Наприклад у Києві більшість відділень працюють щоденно. З 8:00 до 21:00 - у будні дні та з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.

Як на Новий рік працюватимуть банки

Національний банк України (НБУ) визначив напередодні зимових свят:

регламент роботи системи електронних платежів (СЕП)

порядок роботи банківської системи України у період завершення 2024 року та на початку 2025 року

"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи", - розповіли в Нацбанку.

Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

Виходячи з цього, у понеділок, 30 грудня 2024 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7

валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі

платежі в іноземній валюті від Держказначейства через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00

розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством і НБУ в національній валюті проводяться до 16:00

У вівторок, 31 грудня 2024 року, та середу, 1 січня 2025 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7

через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Держказначейства

банківська система України працює у звичайному режимі

валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі

У НБУ наголосили також, що для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та належного обслуговування клієнтів "банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів".

Отже, виходячи з вищенаведеної інформації, і "ПриватБанк", і "Ощадбанк" працюватимуть впродовж новорічних свят за звичним для клієнтів графіком.

При цьому з точним графіком роботи відділень, а також місцерозташуванням банкоматів і терміналів самообслуговування "ПриватБанку" можна ознайомитись на офіційному сайті установи.

Так, наприклад, у Києві більшість відділень і кас працюють з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку до 18 години вечора (хоча у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись).

При цьому більшість кас мають обідню перерву - з 13:00 до 14:00.

Графік роботи, адреси відділень "Ощадбанку" й розташування його банкоматів можна також знайти на офіційному сайті.

У столиці більшість відділень працюють по буднім дням - з 9 години ранку до 17 години вечора (у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись).

При цьому каси "Ощадбанку", згідно з інформацією на сайті, працюють без перерви.