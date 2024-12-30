Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік

Цей Новий рік - третій для українців в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Однак у період дії воєнного стану офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят в Україні скасовуються.
РБК-Україна розповідає, чи працюватимуть "Нова пошта", "Укрпошта", "ПриватБанк" та "Ощадбанк" у вівторок, 31 грудня 2024 року, та в середу, 1 січня 2025 року.
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У прес-службі "Нової пошти" повідомили, що відділення та адресна доставка на Новий рік працюватимуть за таким графіком:
"Решта днів - компанія працюватиме за звичайним графіком", - додали у НП.
Варто зазначити, що ознайомитись із точним графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".
Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють з 8:00 до 21:00 по будніх днях, і з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.
Відділення національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" у період новорічних свят, згідно з інформацією прес-служби, працюватимуть за таким графіком:
"Будь ласка, плануйте свої візити заздалегідь. Веселих свят", - наголосили в акціонерному товаристві.
Знайти найближче відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті.
Наприклад у Києві більшість відділень працюють щоденно. З 8:00 до 21:00 - у будні дні та з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.
Національний банк України (НБУ) визначив напередодні зимових свят:
"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи", - розповіли в Нацбанку.
Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.
Виходячи з цього, у понеділок, 30 грудня 2024 року:
У вівторок, 31 грудня 2024 року, та середу, 1 січня 2025 року:
У НБУ наголосили також, що для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та належного обслуговування клієнтів "банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів".
Отже, виходячи з вищенаведеної інформації, і "ПриватБанк", і "Ощадбанк" працюватимуть впродовж новорічних свят за звичним для клієнтів графіком.
При цьому з точним графіком роботи відділень, а також місцерозташуванням банкоматів і терміналів самообслуговування "ПриватБанку" можна ознайомитись на офіційному сайті установи.
Так, наприклад, у Києві більшість відділень і кас працюють з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку до 18 години вечора (хоча у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись).
При цьому більшість кас мають обідню перерву - з 13:00 до 14:00.
Графік роботи, адреси відділень "Ощадбанку" й розташування його банкоматів можна також знайти на офіційному сайті.
У столиці більшість відділень працюють по буднім дням - з 9 години ранку до 17 години вечора (у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись).
При цьому каси "Ощадбанку", згідно з інформацією на сайті, працюють без перерви.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як новий календар змінив церковні свята в Україні.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційні сайти "Нової Пошти", "Укрпошти", Національного банку України, "ПриватБанку", "Ощадбанку".
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