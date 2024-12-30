Отделения, доставки, услуги. Будут ли работать почты и банки Украины на Новый год

Этот Новый год - третий для украинцев в условиях полномасштабного вторжения РФ. Однако в период действия военного положения официальные и дополнительные выходные по случаю праздников в Украине отменяются.
РБК-Украина рассказывает, будут ли работать "Новая почта", "Укрпочта", "ПриватБанк" и "Ощадбанк" во вторник, 31 декабря 2024 года, и в среду, 1 января 2025 года.
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В пресс-службе "Новой почты" сообщили, что отделения и адресная доставка на Новый год будут работать по такому графику:
"Остальные дни - компания будет работать по обычному графику", - добавили в НП.
Стоит отметить, что ознакомиться с точным графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".
Так, например, в Киеве большинство из них работают с 8:00 до 21:00 по будним дням, и с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.
Отделения национального оператора почтовой связи "Укрпочта" в период новогодних праздников, согласно информации пресс-службы, будут работать по следующему графику:
"Пожалуйста, планируйте свои визиты заранее. Веселых праздников", - отметили в акционерном обществе.
Найти ближайшее отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте.
Например, в Киеве большинство отделений работают ежедневно. С 8:00 до 21:00 - в будние дни и с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.
Национальный банк Украины (НБУ) определил в преддверии зимних праздников:
"В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы", - рассказали в Нацбанке.
В то же время НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины - насчет установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.
Исходя из этого, в понедельник, 30 декабря 2024 года:
Во вторник, 31 декабря 2024 года, и среду, 1 января 2025 года:
В НБУ отметили также, что для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы и надлежащего обслуживания клиентов "банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов".
Итак, исходя из вышеприведенной информации, и "ПриватБанк", и "Ощадбанк" будут работать в течение новогодних праздников по привычному для клиентов графику.
При этом с точным графиком работы отделений, а также месторасположением банкоматов и терминалов самообслуживания "ПриватБанка" можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.
Так, например, в Киеве большинство отделений и касс работают с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 18 часов вечера (хотя в некоторых локациях график работы может отличаться).
При этом большинство касс имеют обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.
График работы, адреса отделений "Ощадбанка" и расположение его банкоматов можно также найти на официальном сайте.
В столице большинство отделений работают по будним дням - с 9 часов утра до 17 часов вечера (в некоторых локациях график работы может отличаться).
При этом кассы "Ощадбанка", согласно информации на сайте, работают без перерыва.
Напомним, ранее мы рассказывали, как новый календарь изменил церковные праздники в Украине.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: официальные сайты "Новой Почты", "Укрпочты", Национального банка Украины, "ПриватБанка", "Ощадбанка".
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