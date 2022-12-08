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Віддавав накази розстрілювати цивільні авто: СБУ викрила російського командира

Фото: СБУ викрила російського командира, який віддавав накази розстрілювати цивільні авто (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

СБУ ідентифікувала ватажка окупантів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов.

СБУ з'ясувала, що 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

За це командир окупантів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

Повідомляється, що в результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

Зазначено, що на підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ затримала колишнього правоохоронця, який допомагав росіянам створити в Херсоні аналог ФСБ.

Також раніше ми писали, що СБУ викрила "віцемера" окупантів у Донецькій області, яка відповідала за депортацію до Росії мешканців Маріуполя і Волновахи.

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Служба безпеки Українихарков