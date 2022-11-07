Віддали Міноборони. Шмигаль пояснив, що буде з "Укрнафтою" та "Мотор Січ" після націоналізації

"Акції п’яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача", - пише Шмигаль.

Зазначимо, що йдеться про націоналізацію підприємств:

"Укрнафта";

"Укртатнафта";

"Запоріжтрансформатор";

"АвтоКрАЗ";

"Мотор Січ".

За словами Шмигаля, підприємства повинні будуть забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час.

"Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу", - додав прем'єр.

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, в цьому випадку не варто використовувати термін "націоналізація".

"Це не є націоналізація, це пряме вилучення майна під час воєнного стану. Це абсолютно різні правові форми. Не кажіть націоналізація, бо буде помилкове сприйняття суспільством", - відзначив міністр.