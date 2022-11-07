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Отдали Минобороны. Шмыгаль объяснил, что будет с "Укрнефтью" и "Мотор Сич" после национализации

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Национализация предприятий была стратегически важна для Украины. Их продукция необходима нашим ВСУ и энергетическому сектору.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время брифинга.

"Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего", - пишет Шмыгаль.

Отметим, что речь идет о национализации предприятий:

  • "Укрнефть";
  • "Укртатнефть";
  • "Запорожтрансформатор";
  • "АвтоКрАЗ";
  • "Мотор Сич".

По словам Шмыгаля, предприятия должны будут обеспечивать оборонные нужды государства в военное время.

"Предприятия, которые уже работали, получат больше заказов и больше гарантий от государства по производству продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет возобновлена. Работники вернутся в производственный процесс", - добавил премьер.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, в этом случае не стоит использовать термин "национализация".

"Это не национализация, это прямое изъятие имущества во время военного положения. Это совершенно разные правовые формы. Не говорите национализация, потому что будет ошибочное восприятие обществом", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НКЦБФР приняла решение о национализации ПАО "Укрнефть", ПАО "Укртатнефть", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

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