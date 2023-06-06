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Відчувають брак живої сили? У РФ хочуть сповіщати про мобілізацію через SMS

Фото: у РФ хочуть сповіщати про мобілізацію через SMS (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії хочуть сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення. Передбачається, що такий спосіб дозволить пришвидшити темпи мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект ухвали, опублікований на порталі проектів нормативних правових актів.

У Міноборони РФ запропонували внести зміни до положення про заклик громадян з мобілізації, зокрема пропонується сповіщати мобілізованих через SMS-розсилки.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що зміни нібито допоможуть скоротити терміни оповіщення громадян щодо мобілізації та "підвищити якість" її проведення.

"Пункт 8 викласти в такій редакції: повідомлення про направлення повістки військовим комісаріатом розміщується в особистому кабінеті громадянина у федеральній державній інформаційній системі "Єдиний портал державних та муніципальних послуг (функцій)", особистому кабінеті платника податків, а також надсилається смс-повідомленням на абонентський радіотелефонного зв'язку, вказаний на порталі державних та муніципальних послуг", - йдеться у проекті документа.

Мобілізація у Росії

Варто зазначити, що восени 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні на тлі багатотисячних втрат у війні проти України.

Незабаром у Міноборони України заявили, що окупантам вдалося мобілізувати близько 280 тисяч чоловік. Їх відправляли на фронт без підготовки та з поганим оснащенням.

У розвідці Естонії також розповіли, що Росія може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий. У британській розвідці також заявили, що примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну у російській армії.

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