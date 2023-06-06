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Испытывают нехватку живой силы? В РФ хотят извещать о мобилизации через SMS

Фото: в РФ хотят извещать о мобилизации через SMS (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России хотят извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения. Предполагается, что такой способ позволит ускорить темпы мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минобороны РФ предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через SMS-рассылки.

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения якобы помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и "повысить качество" ее проведения.

"Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", личном кабинете налогоплательщика, а также направляется смс-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в проекте документа.

Мобилизация в России

Стоит отметить, что осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране на фоне многотысячных потерь в войне против Украины.

Вскоре в Минобороны Украины заявили, что оккупантам удалось мобилизовать около 280 тысяч человек. Их отправляли на фронт без подготовки и с плохим оснащением.

В разведке Эстонии также рассказали, что Россия может объявить уже вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок. В британской разведке также заявили, что принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии.

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