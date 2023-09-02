UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відчувають брак солдатів? У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, - ISW

Фото: у Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська влада продовжує переслідувати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, щоб залучити їх для проходження військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW, спираючись на низку джерел, зазначають, що російська влада в Красноярському краї затримала 21 мігранта з російським громадянством, які не перебувають на обліку у військкоматах, і видала 18 з них військові повістки.

Крім того, російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно набули російського громадянства.

Ключові висновки ISW :

  • Українські сили продовжили наступальні операції під Бахмутом та на півдні Запорізької області. Підтверджено, що ЗСУ 1 вересня досягли деяких успіхів.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом і на лінії Авдіївка-Донецьк, але не досягли якихось підтверджених успіхів.
  • Російська окупаційна влада оголосила 1 вересня, що голосування з регіональних виборів у Росії розпочалося на окупованій частині України і триватиме у різних формах до 10 вересня.
  • Російські чиновники продовжують зусилля щодо примусового прищеплення української молоді російської культури та ідентичності шляхом інтеграції шкіл окупованої частини України до російської системи освіти.

Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяокупантиВійська РФ