Відчувають брак солдатів? У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, - ISW

Російська влада продовжує переслідувати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, щоб залучити їх для проходження військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики ISW, спираючись на низку джерел, зазначають, що російська влада в Красноярському краї затримала 21 мігранта з російським громадянством, які не перебувають на обліку у військкоматах, і видала 18 з них військові повістки.
Крім того, російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно набули російського громадянства.
Ключові висновки ISW :
Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин.
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