Ощущают нехватку солдат? В России отлавливают мигрантов и вручают им повестки, - ISW

Российские власти продолжают преследовать мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ, чтобы привлечь их для прохождения военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Аналитики ISW, опираясь на ряд источников, отмечают, что российские власти в Красноярском крае задержали 21 мигранта с российским гражданством, не состоящих на учете в военкоматах, и выдали 18 из них военные повестки.
Кроме того, российские силовики провели рейды в торговых центрах и на рынках Нижегородской области, вручив военные повестки 50 мигрантам, которые недавно получили российское гражданство.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танка, 23 артсистемы и 9 бронемашин.
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