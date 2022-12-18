Відчули запах "смаженого". Окупанти другий день укріплюють вулиці Мелітополя

Російські військові вже другий день укріплюють вулиці в місті Мелітополь, готуючись до вуличних боїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Окупанти, до чого готуєтесь?", - написав Федоров в своєму дописі.
Він розповів, що вже другий день в самому центрі окупованого Мелітополя, російські військові розставляють бетонні конуси. Федоров сказав, що "в найкращих традиціях русні" оборонні блоки розставляють ближче до цивільних - посеред центральних вулиць і житлових кварталів.
"Напевно за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв", - додав мер.
Проте він наголосив, що досвід інших деокупованих міст України мав би підказати військовим РФ, що бетонні "лего" їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати з української землі.
Нагадаємо, Україна посилила удари по російських окупантах у Мелітополі та може готуватися до наступного великого наступу, щоб вибити російські війська з півдня України.
Раніше ми писали, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, українським військовим вдалося атакувати кілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі.
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