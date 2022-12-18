Почувствовали запах "жареного". Оккупанты второй день укрепляют улицы Мелитополя

"Оккупанты, к чему готовитесь?", - написал Федоров в своем сообщении.

Он рассказал, что уже второй день в самом центре оккупированного Мелитополя, российские военные расставляют бетонные конусы. Федоров сказал, что "в лучших традициях русни" оборонные блоки расставляют ближе к гражданским – посреди центральных улиц и жилых кварталов.

"Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", - добавил мэр.

Однако он подчеркнул, что опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать военным РФ, что бетонные "лего" им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам бежать с украинской земли.