Почувствовали запах "жареного". Оккупанты второй день укрепляют улицы Мелитополя

Российские военные уже второй день укрепляют улицы в городе Мелитополь, готовясь к уличным боям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Оккупанты, к чему готовитесь?", - написал Федоров в своем сообщении.
Он рассказал, что уже второй день в самом центре оккупированного Мелитополя, российские военные расставляют бетонные конусы. Федоров сказал, что "в лучших традициях русни" оборонные блоки расставляют ближе к гражданским – посреди центральных улиц и жилых кварталов.
"Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", - добавил мэр.
Однако он подчеркнул, что опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать военным РФ, что бетонные "лего" им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам бежать с украинской земли.
Напомним, Украина усилила удары по российским оккупантам в Мелитополе и может готовиться к следующему большому наступлению, чтобы выбить российские войска с юга Украины.
Ранее мы писали, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе.
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