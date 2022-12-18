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Почувствовали запах "жареного". Оккупанты второй день укрепляют улицы Мелитополя

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (1news zp)
Автор: РБК-Украина

Российские военные уже второй день укрепляют улицы в городе Мелитополь, готовясь к уличным боям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Оккупанты, к чему готовитесь?", - написал Федоров в своем сообщении.

Он рассказал, что уже второй день в самом центре оккупированного Мелитополя, российские военные расставляют бетонные конусы. Федоров сказал, что "в лучших традициях русни" оборонные блоки расставляют ближе к гражданским – посреди центральных улиц и жилых кварталов.

"Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", - добавил мэр.

Однако он подчеркнул, что опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать военным РФ, что бетонные "лего" им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам бежать с украинской земли.

Напомним, Украина усилила удары по российским оккупантам в Мелитополе и может готовиться к следующему большому наступлению, чтобы выбить российские войска с юга Украины.

Ранее мы писали, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе.

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