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Відчинених дверей недостатньо. Зеленський очікує потужних рішень на саміті НАТО у Вільнюсі

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Середа 11 січня 2023 16:17
Відчинених дверей недостатньо. Зеленський очікує потужних рішень на саміті НАТО у Вільнюсі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від НАТО чогось більшого, ніж риторика про "відкриті двері".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента під час пресконференції з президентами Литви та Польщі у Львові.

"Риторики (НАТО - ред.) про відчинені двері недостатньо для нас, недостатньо для мотивації нашої держави та недостатньо для мотивації наших воїнів", - сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що очікує на потужні кроки від Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

"Ми очікуємо на потужні кроки, щось більше, ніж "відчинені двері", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявляв, що НАТО є найкращим захистом для України, проте вступ до нього відбудеться лише після перемоги у війні проти Росії.

Також глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україна стає найсильнішою військовою міццю східного флангу НАТО і, подолавши російську агресію, стане учасником альянсу на інших умовах, ніж було між 2008 і 2022 роками.

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Володимир Зеленський НАТО
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