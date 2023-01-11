Відчинених дверей недостатньо. Зеленський очікує потужних рішень на саміті НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від НАТО чогось більшого, ніж риторика про "відкриті двері".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента під час пресконференції з президентами Литви та Польщі у Львові.

"Риторики (НАТО - ред.) про відчинені двері недостатньо для нас, недостатньо для мотивації нашої держави та недостатньо для мотивації наших воїнів", - сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що очікує на потужні кроки від Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

"Ми очікуємо на потужні кроки, щось більше, ніж "відчинені двері", - підкреслив він.