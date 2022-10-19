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"Відчайдушна тактика". У Байдена відреагували на воєнний стан Путіна

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Вашингтон, Середа 19 жовтня 2022 20:17
"Відчайдушна тактика". У Байдена відреагували на воєнний стан Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Рішення президента Росії Володимира Путіна оголосити воєнний стан на окупованих територіях України є ознакою "відчайдушної" тактики для встановлення контролю над регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, яке цитує високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами чиновника, офіційний Вашингтон розцінив воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей як розпач у спробі встановити контроль над незаконно анексованими територіями. І у Білому домі не здивовані, що Путін вдався до цього.

Він також зазначив, що це рішення не змінює факту того, що Росія не має законних претензій на суверенну українську територію. А підтримка українців, котрі захищають свій суверенітет, залишиться незмінною з боку США.

Нагадаємо, сьогодні російський президент оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.

Українська сторона розцінює це рішення як нікчемне і вважає, що воно має на меті придушити спротив російській окупації.

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