"Відчайдушна тактика". У Байдена відреагували на воєнний стан Путіна

Рішення президента Росії Володимира Путіна оголосити воєнний стан на окупованих територіях України є ознакою "відчайдушної" тактики для встановлення контролю над регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , яке цитує високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами чиновника, офіційний Вашингтон розцінив воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей як розпач у спробі встановити контроль над незаконно анексованими територіями. І у Білому домі не здивовані, що Путін вдався до цього.

Він також зазначив, що це рішення не змінює факту того, що Росія не має законних претензій на суверенну українську територію. А підтримка українців, котрі захищають свій суверенітет, залишиться незмінною з боку США.