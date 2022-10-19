"Відчайдушна тактика". У Байдена відреагували на воєнний стан Путіна
Рішення президента Росії Володимира Путіна оголосити воєнний стан на окупованих територіях України є ознакою "відчайдушної" тактики для встановлення контролю над регіонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, яке цитує високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена.
За словами чиновника, офіційний Вашингтон розцінив воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей як розпач у спробі встановити контроль над незаконно анексованими територіями. І у Білому домі не здивовані, що Путін вдався до цього.
Він також зазначив, що це рішення не змінює факту того, що Росія не має законних претензій на суверенну українську територію. А підтримка українців, котрі захищають свій суверенітет, залишиться незмінною з боку США.
Нагадаємо, сьогодні російський президент оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.
Українська сторона розцінює це рішення як нікчемне і вважає, що воно має на меті придушити спротив російській окупації.
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