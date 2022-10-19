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"Отчаянная тактика". У Байдена отреагировали на военное положение Путина

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Вашингтон, Среда 19 октября 2022 20:17
"Отчаянная тактика". У Байдена отреагировали на военное положение Путина Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Решение президента России Владимира Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины является признаком "отчаянной тактики" для установления контроля над регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, официальный Вашингтон расценил военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей как отчаяние в попытке установить контроль над незаконно аннексированными территориями. И в Белом доме не удивлены, что Путин прибег к этому.

Он также отметил, что данное решение не меняет факта того, что у России нет законных претензий на суверенную украинскую территорию. А поддержка украинцев, которые защищают свой суверенитет, останется неизменной со стороны США.

Напомним, сегодня российский президент объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины с 20 октября.

Украинская сторона расценивает это решение как ничтожное и считает, что оно призвано подавить сопротивление российской оккупации.

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