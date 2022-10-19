"Отчаянная тактика". У Байдена отреагировали на военное положение Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , которое цитирует высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, официальный Вашингтон расценил военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей как отчаяние в попытке установить контроль над незаконно аннексированными территориями. И в Белом доме не удивлены, что Путин прибег к этому.

Он также отметил, что данное решение не меняет факта того, что у России нет законных претензий на суверенную украинскую территорию. А поддержка украинцев, которые защищают свой суверенитет, останется неизменной со стороны США.