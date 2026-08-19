Відбувся 77-й обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули додому

Україна та Росія провела обмін полоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.
Згідно з інформацією, з російського полону повернулося 103 українці. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових.
"Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії", - заявив президент.
Серед звільнених також є воїни, які захищали Україну на таких напрямках:
Оновлено. У Координаційному штабі додали, що наймолодшому визволеному сьогодні Захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого - 59 років.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео перших коментарів звільнених з полону.
Чоловікам не віриться, що вони вже на рідній землі. Зі сльозами на очах вони телефонують рідним, щоб повідомити про повернення додому.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Росії почали "відгодовувати" полонених перед обміном, щоб приховати реальні умови утримання. Це також один із елементів тортур, кажуть звільнені з полону українські військові та цивільні.
Нещодавно Росія запустила нову інформаційну атаку, яка стосується теми обмінів військовополонених. Представники Росії опублікували списки полонених українців, які Київ нібито відмовився повертати з полону.
На це омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче повернути усіх своїх громадян без виключення.