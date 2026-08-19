Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в России начали "откармливать" пленных перед обменом, чтобы скрыть реальные условия содержания. Это также один из элементов пыток, говорят освобожденные из плена украинские военные и гражданские.

Недавно Россия запустила новую информационную атаку по теме обменов военнопленных. Представители России опубликовали списки пленных украинцев, которые якобы Киев отказался возвращать из плена.

Об этом омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что Украина хочет вернуть всех своих граждан без исключения.