Все відбувається за лаштунками, - Кулеба про допомогу від третіх країн

Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму, а за участі партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв’ю очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Він розповів, що партнери передають не лише власне озброєння, але і закуповують його у третіх країн, передаючи його потім Україні.

“Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається”, - зауважив він.