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Все відбувається за лаштунками, - Кулеба про допомогу від третіх країн

Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму, а за участі партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Він розповів, що партнери передають не лише власне озброєння, але і закуповують його у третіх країн, передаючи його потім Україні.

“Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається”, - зауважив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони США у рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн доларів надасть Україні ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.

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Дмитро Кулеба