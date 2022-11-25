Все происходит за кулисами, - Кулеба о помощи от третьих стран

Украина получает помощь в виде вооружения от третьих стран, но не напрямую, а с участием партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Он рассказал, что партнеры передают не только собственное вооружение, но и закупают его у третьих стран, передавая его затем Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - отметил он.