Все происходит за кулисами, - Кулеба о помощи от третьих стран

Украина получает помощь в виде вооружения от третьих стран, но не напрямую, а с участием партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Он рассказал, что партнеры передают не только собственное вооружение, но и закупают его у третьих стран, передавая его затем Украине.
"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - отметил он.
Напомним, Министерство обороны США в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов предоставит Украине ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.