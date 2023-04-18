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Відбудують мости та дороги. Україна уклала ще один договір по відновленню деокупованих територій

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна змогла укласти угоди, які дозволять пришвидшити відновлення деокупованих територій. Зокрема вони стосуються Миколаївської та Київської областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 18 квітня.

"Одразу на порядку денному маємо рішення, яке дозволить продовжити проект з Європейським інвестиційним банком для відновлення "Миколаївводоканалу". Це допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи", - розповів Шмигаль.

Окрім цього сьогодні було ухвалено договір із "Сітібанком", який дозволить Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову 6 мостів та шляхопроводів.

"Це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на наші деокуповані території", - сказав прем'єр.

Він зауважив, що головним завданням місцевих адміністрацій буде ефективно та прозоро залучити всі отримані ресурси.

"Всі проекти мають при цьому робитися швидко. Результат ми чекаємо вже цього року", - підкреслив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів також визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

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