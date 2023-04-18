Відбудують мости та дороги. Україна уклала ще один договір по відновленню деокупованих територій

Україна змогла укласти угоди, які дозволять пришвидшити відновлення деокупованих територій. Зокрема вони стосуються Миколаївської та Київської областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 18 квітня.
"Одразу на порядку денному маємо рішення, яке дозволить продовжити проект з Європейським інвестиційним банком для відновлення "Миколаївводоканалу". Це допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи", - розповів Шмигаль.
Окрім цього сьогодні було ухвалено договір із "Сітібанком", який дозволить Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову 6 мостів та шляхопроводів.
"Це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на наші деокуповані території", - сказав прем'єр.
Він зауважив, що головним завданням місцевих адміністрацій буде ефективно та прозоро залучити всі отримані ресурси.
"Всі проекти мають при цьому робитися швидко. Результат ми чекаємо вже цього року", - підкреслив він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів також визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.
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