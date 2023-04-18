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Отстроят мосты и дороги. Украина заключила еще один договор по восстановлению деоккупированных территорий

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина смогла заключить соглашения, позволяющие ускорить восстановление деоккупированных территорий. В частности, они касаются Николаевской и Киевской областей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина во вторник, 18 апреля.

"Сразу в повестке дня есть решение, которое позволит продолжить проект с Европейским инвестиционным банком для восстановления "Николаевводоканала". Это поможет улучшить систему водоснабжения и водоотвода в городе, особенно в контексте разрушений, которые совершили там российские террористы", - рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, сегодня был принят договор с "Ситибанком", который позволит Украине получить 31 миллион евро на восстановление 6 мостов и путепроводов.

"Это проекты в Киевской области, которые улучшат логистику и будут способствовать возвращению жизни на наши деоккупированные территории", - сказал премьер.

Он отметил, что главной задачей местных администраций будет эффективно и прозрачно привлечь все полученные ресурсы.

"Все проекты должны при этом делаться быстро. Результат мы ждем уже в этом году", - подчеркнул он.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Кабинет министров также определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

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инфраструктураДенис ШмыгальдеокупаціяВойна России против Украины