Отстроят мосты и дороги. Украина заключила еще один договор по восстановлению деоккупированных территорий

"Сразу в повестке дня есть решение, которое позволит продолжить проект с Европейским инвестиционным банком для восстановления "Николаевводоканала". Это поможет улучшить систему водоснабжения и водоотвода в городе, особенно в контексте разрушений, которые совершили там российские террористы", - рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, сегодня был принят договор с "Ситибанком", который позволит Украине получить 31 миллион евро на восстановление 6 мостов и путепроводов.

"Это проекты в Киевской области, которые улучшат логистику и будут способствовать возвращению жизни на наши деоккупированные территории", - сказал премьер.

Он отметил, что главной задачей местных администраций будет эффективно и прозрачно привлечь все полученные ресурсы.

"Все проекты должны при этом делаться быстро. Результат мы ждем уже в этом году", - подчеркнул он.