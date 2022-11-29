Для відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів, - Зеленський

Для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів, тому до процесу будуть залучені країни-партнери, які зможуть взяти певні міста та області під шефство.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його відеозвернення до Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок, представляючи кандидатуру Одеси на проведення "Expo 2030".

Зеленський додав, що завдяки системі шефства країни та компанії зможуть зайнятися відновленням конкретних регіонів, міст, сфер чи підприємств. Наразі такою системою зацікавились Франція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Фінляндія, Польща, Португалія, Італія, Туреччина, Чехія, Словенія, Латвія, Естонія, Швейцарія, Словаччина, Австрія, Греція, Канада, США, Японія та Австралія.

"Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів до відновлення України. Загальний обсяг робіт - понад трильйон доларів", - заявив він.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував нову форму допомоги Україні - з залученням міст-побратимів.

Раніше також повідомлялось, що Російська Федерація відкликає заявку Москви на проведення Всесвітньої виставки Expo 2030. А на її проведення претендує українська Одеса.

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