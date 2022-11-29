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Для восстановления Украины нужно более 1 трлн долларов, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Вторник 29 ноября 2022 23:31
Для восстановления Украины нужно более 1 трлн долларов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Для послевоенного восстановления Украины требуется более 1 трлн долларов, поэтому в процесс будут вовлечены страны-партнеры, которые смогут взять определенные города и области под шефство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его видеообращение в Генеральную ассамблею Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение "Expo 2030".

"Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ - более триллиона долларов", - заявил он.

Зеленский добавил, что благодаря системе шефства страны и компании могут заняться восстановлением конкретных регионов, городов, сфер или предприятий. Такой системой заинтересовались Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Польша, Португалия, Италия, Турция, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новую форму помощи Украине – с привлечением городов-побратимов.

Ранее также сообщалось, что Российская Федерация отзывает заявку Москвы на проведение Всемирной выставки Expo 2030. А на ее проведение претендует украинская Одесса.

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